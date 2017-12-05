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В Туле ищут водителя, повредившего Lifan на улице 9 Мая
Кадр из видео

В Туле ищут водителя, повредившего Lifan на улице 9 Мая

Ночью 3 декабря мужчина задел легковушку своим автомобилем и скрылся с места происшествия.

В одном из тульских интернет-пабликов появилась запись с камеры видеонаблюдения, установленной на доме № 1 по улице 9 Мая. На ней запечатлено небольшое ДТП.

Водитель белой иномарки по касательной задел припаркованной на обочине Lifan. От удара у виновника ДТП отвалилось зеркало. Выйдя из машины, мужчина поднял его, а затем сел в свой автомобиль и скрылся.

Теперь владельцы повреждённой легковушки разыскивают водителя белого седана, а заодно свидетелей и очевидцев происшествия. Всё произошло в воскресенье, 3 декабря, в 23.30. Любую информацию можно направить Анне Веременюк.

Автор: Леонид Почекин, сегодня, в 19:48 +1
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