В Туле ищут водителя, повредившего Lifan на улице 9 Мая

Кадр из видео

В одном из тульских интернет-пабликов появилась запись с камеры видеонаблюдения, установленной на доме № 1 по улице 9 Мая. На ней запечатлено небольшое ДТП.

Водитель белой иномарки по касательной задел припаркованной на обочине Lifan. От удара у виновника ДТП отвалилось зеркало. Выйдя из машины, мужчина поднял его, а затем сел в свой автомобиль и скрылся.

Теперь владельцы повреждённой легковушки разыскивают водителя белого седана, а заодно свидетелей и очевидцев происшествия. Всё произошло в воскресенье, 3 декабря, в 23.30. Любую информацию можно направить Анне Веременюк.