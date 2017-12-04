С 20 декабря в Туле начнут работу ёлочные базары
Ёлки и сосны привезут из Калуги, Рязани и Перми.
С 20 декабря в Туле начнут работу ёлочные базары. Об этом в ходе оперативного совещании сообщил начальник управления экономического развития администрации города Максим Жуган.
Всего в Туле будет открыт 41 ёлочный базар.
Площадки по продаже хвойных деревьев будут открыты во всех территориальных округах:
- Пролетарский территориальный округ – 11 площадок;
- Центральный территориальный округ – 10 площадок;
- Зареченский территориальный округ – шесть площадок;
- Советский территориальный округ – восемь площадок;
- Привокзальный территориальный округ – шесть площадок.
Адреса размещения торговых объектов можно посмотреть здесь.
Все ёлочные базары будут иметь единое цветовое и стилистическое оформление.
Для удобства жителей на каждой площадке предусмотрено наличие мерной линейки и упаковочного материала. Работать площадки будут с 20 по 31 декабря. Ёлки и сосны привезут из Калуги, Рязани и Перми.
Отметим, что в соответствии с изменениями, внесенными в сентябре 2017 года в Закон Тульской области №388-ЗТО «Об административных правонарушениях в Тульской области», за несанкционированную торговлю предусмотрены штрафные санкции:
- по статья 8.2 (самовольная установка объектов мелкорозничной торговли) предусмотрен штраф от 2500 до 5000 рублей на граждан, и от 5000 до 7000 рублей на должностных лиц;
- по статье 9.1 (торговля в неустановленных местах) – штраф в размере от 1000 до 5000 рублей на граждан и от 5000 до 10000 рублей на должностных лиц.