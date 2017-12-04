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С 20 декабря в Туле начнут работу ёлочные базары
Фото из архива Myslo.

С 20 декабря в Туле начнут работу ёлочные базары

Ёлки и сосны привезут из Калуги, Рязани и Перми.

С 20 декабря в Туле начнут работу ёлочные базары. Об этом в ходе оперативного совещании сообщил начальник управления экономического развития администрации города Максим Жуган.

Всего в Туле будет открыт 41 ёлочный базар.

Площадки по продаже хвойных деревьев будут открыты во всех территориальных округах:

  • Пролетарский территориальный округ – 11 площадок;
  • Центральный территориальный округ – 10 площадок;
  • Зареченский территориальный округ – шесть площадок;
  • Советский территориальный округ – восемь площадок;
  • Привокзальный территориальный округ – шесть площадок.

Адреса размещения торговых объектов можно посмотреть здесь.

Все ёлочные базары будут иметь единое цветовое и стилистическое оформление.

Для удобства жителей на каждой площадке предусмотрено наличие мерной линейки и упаковочного материала. Работать площадки будут с 20 по 31 декабря. Ёлки и сосны привезут из Калуги, Рязани и Перми.

Отметим, что в соответствии с изменениями, внесенными в сентябре 2017 года в Закон Тульской области №388-ЗТО «Об административных правонарушениях в Тульской области», за несанкционированную торговлю предусмотрены штрафные санкции:

  • по статья 8.2 (самовольная установка объектов мелкорозничной торговли) предусмотрен штраф от 2500 до 5000 рублей на граждан, и от 5000 до 7000 рублей на должностных лиц;
  • по статье 9.1 (торговля в неустановленных местах) – штраф в размере от 1000 до 5000 рублей на граждан и от 5000 до 10000 рублей на должностных лиц.
Автор: Кристина Вернигорина, сегодня, в 12:10 +1
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