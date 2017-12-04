Фото из архива Myslo.

Ёлки и сосны привезут из Калуги, Рязани и Перми.

С 20 декабря в Туле начнут работу ёлочные базары. Об этом в ходе оперативного совещании сообщил начальник управления экономического развития администрации города Максим Жуган.

Всего в Туле будет открыт 41 ёлочный базар.

Площадки по продаже хвойных деревьев будут открыты во всех территориальных округах:

Пролетарский территориальный округ – 11 площадок;

Центральный территориальный округ – 10 площадок;

Зареченский территориальный округ – шесть площадок;

Советский территориальный округ – восемь площадок;

Привокзальный территориальный округ – шесть площадок.

Адреса размещения торговых объектов можно посмотреть здесь.

Все ёлочные базары будут иметь единое цветовое и стилистическое оформление.

Для удобства жителей на каждой площадке предусмотрено наличие мерной линейки и упаковочного материала. Работать площадки будут с 20 по 31 декабря. Ёлки и сосны привезут из Калуги, Рязани и Перми.

Отметим, что в соответствии с изменениями, внесенными в сентябре 2017 года в Закон Тульской области №388-ЗТО «Об административных правонарушениях в Тульской области», за несанкционированную торговлю предусмотрены штрафные санкции: