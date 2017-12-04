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На Центральную Россию надвигается мощный циклон
Фото infpol.ru

На Центральную Россию надвигается мощный циклон

Он принесет мокрый снег и ночные заморозки.

На этой неделе регионы ЦФО накроет мощный Балканский циклон. Синоптики предупреждают об ухудшении погоды: на смену туману придут ледяной дождь, сильный ветер и метели.

По предварительным прогнозам, в Тульской области всю неделю будет мокро и холодно: днем небольшие осадки и чуть ниже нуля, ночью — заморозки до -8 градусов. Ветер западный, до 6 метров в секунду. Атмосферное давление ниже нормы — 735-740 мм ртутного столба.

По данным Meteoinfo.ru
Автор: Юлия Гришина, сегодня, в 11:30 +4
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