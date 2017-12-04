Фото infpol.ru
На Центральную Россию надвигается мощный циклон
Он принесет мокрый снег и ночные заморозки.
На этой неделе регионы ЦФО накроет мощный Балканский циклон. Синоптики предупреждают об ухудшении погоды: на смену туману придут ледяной дождь, сильный ветер и метели.
По предварительным прогнозам, в Тульской области всю неделю будет мокро и холодно: днем небольшие осадки и чуть ниже нуля, ночью — заморозки до -8 градусов. Ветер западный, до 6 метров в секунду. Атмосферное давление ниже нормы — 735-740 мм ртутного столба.
По данным Meteoinfo.ru
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