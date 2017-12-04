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Тульские гаишники помогли потушить горящую возле заправки машину

Тульские гаишники помогли потушить горящую возле заправки машину

К счастью, никто не пострадал.

4 декабря утром в Туле на улице Вильямса возле автозаправки загорелся автомобиль УАЗ. Владелец горящего транспортного средства обратился за помощью к экипажу ДПС, который дежурил неподалеку.

– Сотрудники Госавтоинспекции незамедлительно приняли меры для предотвращения пожара. Используя свои огнетушители, а также огнетушители, находившиеся на заправке, инспекторы ДПС Максим Стуков и Дмитрий Тетнёв затушили горевший УАЗ до приезда экстренных служб, не допустив серьёзных последствий возгорания транспортного средства, – сообщили в пресс-службе УМВД России по Тульской области.

В происшествии никто не пострадал.

Автор: Кристина Вернигорина, сегодня, в 12:50 +4
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