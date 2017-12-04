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Куда туляки могут пожаловаться на неубранный снег?

Куда туляки могут пожаловаться на неубранный снег?

Звоните в Единую дежурно-диспетчерскую службу.

Жители Тулы могут сообщать о местах неудовлетворительного состояния дорог, тротуаров, дворовых территорий, наличии неубранных снежных масс по телефонам Единой дежурно-диспетчерской службы: 47-20-34, 1391.

Как сообщает пресс-служба администрации города, эта информация будет оперативно направляться уполномоченным организациям и лицам для принятия мер по уборке территорий от снега.

Автор: Кристина Вернигорина, сегодня, в 09:59 +1
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