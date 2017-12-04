В эфир Первого канала вышел очередной выпуск «Непутевых заметок» о Туле

Фото Сергея Кокинского

В воскресенье в очередном выпуске «Непутевых заметок» в объектив самого знаменитого путешественника страны Дмитрия Крылова попали тульские усадьбы. Дмитрий Крылов перелистал памятные страницы русской истории на Куликовом поле. Познакомил зрителей с бытом купцов дореволюционной России, побывав в доме-музее купца Байбакова в Епифани.

Ведущий признался, что неизгладимое впечатление на него произвел тульский художественный музей и дом-музей Василия Поленова. Также Дмитрий Крылов посетил родовое гнездо Толстых и прообраз усадьбы Вронского в романе «Анна Каренина» — Богородицкую усадьбу. Кстати, дворец в Богородицке был построен для незаконнорожденного сына императрицы Екатерины Великой — Алексея Бобринского, отцом которого был фаворит Екатерины Григорий Орлов.