новости
новости
Регистрация
В эфир Первого канала вышел очередной выпуск «Непутевых заметок» о Туле
Фото Сергея Кокинского

В эфир Первого канала вышел очередной выпуск «Непутевых заметок» о Туле

Дмитрий Крылов познакомил зрителей с музеем-усадьбой Андрея Болотова, Ясной Поляной, Богородицким дворцом-музеем и Куликовым полем.

В воскресенье в очередном выпуске «Непутевых заметок» в объектив самого знаменитого путешественника страны Дмитрия Крылова попали тульские усадьбы. Дмитрий Крылов перелистал памятные страницы русской истории на Куликовом поле. Познакомил зрителей с бытом купцов дореволюционной России, побывав в доме-музее купца Байбакова в Епифани.

Ведущий признался, что неизгладимое впечатление на него произвел тульский художественный музей и дом-музей Василия Поленова. Также Дмитрий Крылов посетил родовое гнездо Толстых и прообраз усадьбы Вронского в романе «Анна Каренина» — Богородицкую усадьбу. Кстати, дворец в Богородицке был построен для незаконнорожденного сына императрицы Екатерины Великой — Алексея Бобринского, отцом которого был фаворит Екатерины Григорий Орлов.

Автор: Юлия Гришина, сегодня, в 10:16 +3
Другие статьи по темам
Событие
Непутевые заметкивыпуск о Тулеусадьбыдома-музеикупеческий быт
Люди
Дмитрий Крылов
Место
Тульская область

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

В Венёвском районе служебная собака помогла поймать дачного вора
В Венёвском районе служебная собака помогла поймать дачного вора
Куда туляки могут пожаловаться на неубранный снег?
Куда туляки могут пожаловаться на неубранный снег?
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2017 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.