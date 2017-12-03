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Туляки могут сдать пулемет в полицию и Росгвардию за 5000 рублей

Туляки могут сдать пулемет в полицию и Росгвардию за 5000 рублей

В регионе проходит операция «Оружие».

Управление Росгвардии и УМВД России по Тульской области информируют граждан о проведении в период с 1 по 25 декабря операции «Оружие».

Данное мероприятие направлено на возмездное изъятие у населения оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств, находящихся в незаконном хранении, а также на сдачу зарегистрированного оружия, ставшего в силу большого срока службы опасным для его дальнейшей эксплуатации.

За различные виды оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств установлены различные вознаграждения:

  • пулемёт, огнемёт — до 5 тысяч рублей.
  • автомат, пистолет-пулемёт, пистолет, револьвер, винтовка — до 4 тысяч рублей.
  • оружие нарезное (калибр 5,6 мм и менее), оружие гладкоствольное — до 3 тысяч рублей.
  • газовое оружие — до 500 рублей.
  • самодельное оружие с нарезным стволом — до 1000 рублей.
  • взрывчатые вещества (кроме пороха) и взрывные устройства — до 5 тысяч рублей за 1 кг в тротиловом эквиваленте.
  • порох — до 400 рублей за 1 кг.
  • артиллерийские снаряды, миномётные мины, выстрелы к гранатомёту — до 1000 рублей за 1 шт.
  • граната — до 1500 рублей.
  • мина инженерная — до 2000 рублей.
  • патроны — до 5 рублей за штуку.

Лица, сдавшие оружие и боеприпасы, освобождаются от уголовной ответственности.

Чтобы сдать указанные предметы, нужно обратиться в органы внутренних дел по месту жительства либо по месту обнаружения, а также в территориальные подразделения лицензионно-разрешительной работы Управления Росгвардии по Тульской области.

сегодня, в 20:12 +1
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