Туляки могут сдать пулемет в полицию и Росгвардию за 5000 рублей

Управление Росгвардии и УМВД России по Тульской области информируют граждан о проведении в период с 1 по 25 декабря операции «Оружие».

Данное мероприятие направлено на возмездное изъятие у населения оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств, находящихся в незаконном хранении, а также на сдачу зарегистрированного оружия, ставшего в силу большого срока службы опасным для его дальнейшей эксплуатации.

За различные виды оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств установлены различные вознаграждения:

пулемёт, огнемёт — до 5 тысяч рублей.

автомат, пистолет-пулемёт, пистолет, револьвер, винтовка — до 4 тысяч рублей.

оружие нарезное (калибр 5,6 мм и менее), оружие гладкоствольное — до 3 тысяч рублей.

газовое оружие — до 500 рублей.

самодельное оружие с нарезным стволом — до 1000 рублей.

взрывчатые вещества (кроме пороха) и взрывные устройства — до 5 тысяч рублей за 1 кг в тротиловом эквиваленте.

порох — до 400 рублей за 1 кг.

артиллерийские снаряды, миномётные мины, выстрелы к гранатомёту — до 1000 рублей за 1 шт.

граната — до 1500 рублей.

мина инженерная — до 2000 рублей.

патроны — до 5 рублей за штуку.

Лица, сдавшие оружие и боеприпасы, освобождаются от уголовной ответственности.

Чтобы сдать указанные предметы, нужно обратиться в органы внутренних дел по месту жительства либо по месту обнаружения, а также в территориальные подразделения лицензионно-разрешительной работы Управления Росгвардии по Тульской области.