Фото Министерства молодежной политики Тульской области.
В Туле прошел Всероссийский автопробег по городам-героям
В оружейную столицу приехали представители патриотических клубов, Роспатриотцентра, волонтеры победы.
3 декабря в Туле прошел Всероссийский автопробег по городам-героям и городам, удостоенным звания воинской славы.
В оружейную столицу приехали представители патриотических клубов, Роспатриотцентра, волонтеры победы. В пробеге также приняли участие представители тульских волонтерских организаций.
Участники отправились на экскурсию по памятникам Великой Отечественной войны в городе.
После экскурсии в центре образования № 42 прошел квест «Дети победы». А затем участники посетили музей оружия.
Последний этап пробега пройдет в Москве.
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