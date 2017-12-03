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В Туле прошел Всероссийский автопробег по городам-героям
Фото Министерства молодежной политики Тульской области.

В Туле прошел Всероссийский автопробег по городам-героям

В оружейную столицу приехали представители патриотических клубов, Роспатриотцентра, волонтеры победы.

3 декабря в Туле прошел Всероссийский автопробег по городам-героям и городам, удостоенным звания воинской славы.

В оружейную столицу приехали представители патриотических клубов, Роспатриотцентра, волонтеры победы. В пробеге также приняли участие представители тульских волонтерских организаций.

Участники отправились на экскурсию по памятникам Великой Отечественной войны в городе.



После экскурсии в центре образования № 42 прошел квест «Дети победы». А затем участники посетили музей оружия.

Последний этап пробега пройдет в Москве.

сегодня, в 21:03 +1
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