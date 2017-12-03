Где в Туле 4 декабря не будет электричества
Специалисты «Тульских городских электрических сетей» проведут плановые ремонтные работы.
В связи с этим в Туле с 9.00 и до окончания работ света не будет по следующим адресам:
- ул. М. Горького, 22;
- ул. Курковая, 13, 13-а;
- ул. Арсенальная, 5
- Новомосковское шоссе (кладбище № 3)
- п. Горелки: пр-зд Гарнизонный, 1, 2, 5, 8; ул. Большая, 2−12; пер. Ягодный, 1−5 (нечётн.), 1-а, 3-а
- ул. Чехова, 4−12 (чётн.), 1−17 (нечётн.);
- ул. Тульского Рабочего полка, 72−92 (чётн.);
- ул. З. Космодемьянской, 2−10 (чётн.);
- пер. Тульский, 2−12 (чётн.), 5−19-а (нечётн.);
- ул. Ленинградская, 1−19 (нечётн.), 2;
- ул. Тульская, 2, 4, 6, 3−11 (нечётн.);
- пр-зд Ленинградский, 2−12 (чётн.)
- п. Косая Гора: ул. Дронова, 26−40 (чётн.); ул. Пионерская, 25−35 (нечётн.), 26−42 (чётн.); ул. Лесная, 15, 17, 16, 28, 30
- п. Восточный, 3−25-а, 23-г, 4-а.
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