Где в Туле 4 декабря не будет электричества

В связи с этим в Туле с 9.00 и до окончания работ света не будет по следующим адресам:

ул. М. Горького, 22;

ул. Курковая, 13, 13-а;

ул. Арсенальная, 5

Новомосковское шоссе (кладбище № 3)

п. Горелки: пр-зд Гарнизонный, 1, 2, 5, 8; ул. Большая, 2−12; пер. Ягодный, 1−5 (нечётн.), 1-а, 3-а

пр-зд Гарнизонный, 1, 2, 5, 8; ул. Большая, 2−12; пер. Ягодный, 1−5 (нечётн.), 1-а, 3-а ул. Чехова, 4−12 (чётн.), 1−17 (нечётн.);

ул. Тульского Рабочего полка, 72−92 (чётн.);

ул. З. Космодемьянской, 2−10 (чётн.);

пер. Тульский, 2−12 (чётн.), 5−19-а (нечётн.);

ул. Ленинградская, 1−19 (нечётн.), 2;

ул. Тульская, 2, 4, 6, 3−11 (нечётн.);

пр-зд Ленинградский, 2−12 (чётн.)

п. Косая Гора: ул. Дронова, 26−40 (чётн.); ул. Пионерская, 25−35 (нечётн.), 26−42 (чётн.); ул. Лесная, 15, 17, 16, 28, 30

ул. Дронова, 26−40 (чётн.); ул. Пионерская, 25−35 (нечётн.), 26−42 (чётн.); ул. Лесная, 15, 17, 16, 28, 30 п. Восточный, 3−25-а, 23-г, 4-а.