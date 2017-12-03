Погода в Туле 4 декабря: сильный ветер и мокрый снег

По данным Тульского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 4 декабря в регионе будет облачно. Ожидаются осадки в виде дождя и мокрого снега. Местами туман, налипание мокрого снега, на дорогах гололедица.

Ветер ночью переменный 3-8 м/с, днем юго-восточный, южный 6-11 м/с, местами порывы 12-17 м/с.

Температура воздуха ночью — от -4 до +1 градуса, днем — от 0 до +5 градусов. Атмосферное давление 735-740 мм рт. ст.