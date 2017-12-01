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В Туле двое мужчин украли у собутыльника Volkswagen Passat

В Туле двое мужчин украли у собутыльника Volkswagen Passat

Злоумышленники успели снять аккумулятор и планировали продать иномарку, но были задержаны полицейскими.

Сотрудниками полиции в Туле задержаны подозреваемые в краже автомобиля. По информации пресс-службы регионального УМВД, двое мужчин распивали алкогольные напитки в компании случайного знакомого – 44-летнего владельца Volkswagen Passat 1989 года выпуска.

Во время застолья подозреваемые решили украсть машину, чтобы затем продать её. Они тайно забрали ключи у владельца, вытащили из автомобиля аккумулятор и продали его. Машину воры тоже собирались сбыть с рук, но не успели – их задержали полицейские.

Сейчас 27-летний туляк и его 38-летний подельник задержаны. Оба ранее не судимы, оба нигде не работают. Иномарка возвращена владельцу. В отделе полиции «Центральный» возбуждено и расследуется уголовное дело по статье «Кража».

 

Автор: Леонид Почекин, сегодня, в 20:46 0
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