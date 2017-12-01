В Туле двое мужчин украли у собутыльника Volkswagen Passat

Сотрудниками полиции в Туле задержаны подозреваемые в краже автомобиля. По информации пресс-службы регионального УМВД, двое мужчин распивали алкогольные напитки в компании случайного знакомого – 44-летнего владельца Volkswagen Passat 1989 года выпуска.

Во время застолья подозреваемые решили украсть машину, чтобы затем продать её. Они тайно забрали ключи у владельца, вытащили из автомобиля аккумулятор и продали его. Машину воры тоже собирались сбыть с рук, но не успели – их задержали полицейские.

Сейчас 27-летний туляк и его 38-летний подельник задержаны. Оба ранее не судимы, оба нигде не работают. Иномарка возвращена владельцу. В отделе полиции «Центральный» возбуждено и расследуется уголовное дело по статье «Кража».