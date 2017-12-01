1 декабря – в России последний день уплаты физлицами имущественных налогов за 2016 год

Управление Федеральной налоговой службы по Тульской области напоминает, что в 2017 году налогоплательщики – физические лица должны уплатить имущественные налоги (налог на имущество физических лиц, земельный и транспортный налоги) на основании сводного налогового уведомления в срок не позднее 1 декабря.

Если уведомление и квитанции на уплату имущественных налогов физических лиц по каким-либо причинам не получены, нужно обратиться в налоговую инспекцию по месту жительства или месту нахождения имущества или воспользоваться «Личным кабинетом налогоплательщика для физических лиц».

Оплатить налоги можно с помощью интернет-сервисов ФНС России «Заплати налоги» и «Личный кабинет налогоплательщика для физических лиц» через онлайн сервис одного из банков-партнёров ФНС России; в банковских отделениях; через кассы местных администраций или отделения федеральной почтовой службы.

К 20 ноября налогоплательщики Тульской области уже заплатили 1,5 млрд рублей имущественных налогов.

Это на 0,5 млрд рублей больше, чем в прошлом году. В 2017 году налогоплательщикам Тульской области направлено порядка 626 тысяч налоговых уведомлений для уплаты имущественных налогов за 2016 год.

Для 748 тысяч владельцев недвижимого имущества и транспортных средств налоговые уведомления не формировались в связи с наличием налоговых льгот, переплаты по налогам и (или) суммы налогов менее 100 рублей.

Проконсультироваться по вопросам порядка уплаты имущественных налогов можно в любой налоговой инспекции или по бесплатному телефону Единого контакт - центра ФНС России: 8-800-222-2222. Подробности на официальном сайте ФНС России.

внимание

УФНС России по Тульской области обращает особое внимание на то, что просрочка налоговых платежей влечет начисление пени. Пеня начисляется за каждый календарный день просрочки исполнения обязанности по уплате налога, начиная со следующего за установленным законодательством о налогах и сборах дня уплаты налога. Процентная ставка пени для физических лиц принимается равной одной трехсотой действующей в это время ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации. Неуплата налоговых платежей влечет за собой применение мер принудительного взыскания, вплоть до ареста и реализации имущества.

Самый простой способ предотвратить неприятности – не допускать задолженности перед государством.