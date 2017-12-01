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В ближайшие часы в Тульской области ожидаются мокрый снег и усиление ветра
Фото gov.cap.ru

В ближайшие часы в Тульской области ожидаются мокрый снег и усиление ветра

Местами порывы ветра будут достигать 18 метров в секунду.

По прогнозам Тульского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 1 декабря на территории региона ожидаются осадки в виде мокрого снега, переходящего в дождь, местами сильные, на дорогах гололедица.

Порывы ветра будут достигать 18 метров в секунду.

Такая погода сохранится до конца дня.

Главное управление МЧС России по Тульской области напоминает жителям региона о соблюдении правил личной безопасности!

Рекомендации для населения при сильном ветре:

  1. Машину поставьте в гараж, при отсутствии гаража машину следует парковать вдали от деревьев, а также слабо укрепленных конструкций.
  2. Находясь на улице, обходите рекламные щиты, шаткие строения и дома с неустойчивой кровлей.
  3. Избегайте деревьев и разнообразных сооружений повышенного риска (мостов, эстакад, трубопроводов, линий электропередачи, потенциально опасных промышленных объектов).

Водителям рекомендуется быть предельно осторожными, внимательными, соблюдать скоростной режим и правила дорожного движения!

Пешеходам при гололедице стоит отказаться от сапог на высоком каблуке в пользу обуви на мягкой рифленой подошве. Верхняя одежда не должна сковывать движения и затруднять обзор, например, глубоким капюшоном или высоким воротником.

Не носите в руках сумки на длинных ручках, особенно тяжелые, так как они смещают центр тяжести и делают походку неустойчивой. Старайтесь не держать руки в карманах. По улицам, покрытым слоем льда, передвигайтесь медленно. Старайтесь избегать обледенелых участков, идите по песку, который рассыпают на улицах. Старайтесь обходить все места с наклонной поверхностью.

Будьте осторожны и внимательны в связи со сложными погодными условиями. В случае возникновения чрезвычайных ситуаций и происшествий незамедлительно сообщайте в Единую службу спасения по телефону 01 или с мобильного — 112.

Автор: Юлия Гришина, сегодня, в 10:29 +2
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