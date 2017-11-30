В Тульской области сотрудники МЧС будут спасать людей с помощью «Ковчега»

Фото пресс-службы ГУ МЧС России по Тульской области.

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Парк тульской спасательной техники пополнился новым мобильным пунктом обогрева «Ковчег», который поступил на вооружение Главного управления МЧС России по Тульской области.

С помощью этой техники будут обеспечиваться необходимые условия для сохранения жизни и здоровья людей в условиях ЧС, в том числе на автомобильных дорогах в зимнее время, организовываться первоочередное жизнеобеспечение водителей и пассажиров, попавших в экстренные ситуации, вызванные плохими погодными условиями и, как следствие, образованием заторов на автомобильных дорогах.

Мобильный и автономный пункт обогрева транспортируется в прицепе, который может крепиться к любому транспортному средству.

Модуль обогрева представляет собой быстро разворачиваемое надувное сооружение, рассчитанное на одновременное пребывание в нем не более 20 человек. Конструкция пункта обогрева позволяет двум спасателям в течение 20 минут развернуть и привести его в готовность к использованию.

Тульский «Ковчег» укомплектован спасательным оборудованием, медицинской кушеткой и аптечкой, печью, теплыми вещами, устройством для зарядки сотовых телефонов и другими средствами, необходимыми для оказания помощи людям, терпящим бедствие.

Тульская область вошла в число первых регионов, которые снабжены подобными современными образцами техники, позволяющими значительно сократить время реагирования на возникающие нештатные ситуации.