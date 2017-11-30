Александр Беглов и Алексей Дюмин обсудили реализацию стратегических инициатив Президента РФ в Тульской области

Фото пресс-службы правительства Тульской области

30 ноября в ходе рабочей поездки в Тульскую область полномочный представитель президента РФ в ЦФО Александр Беглов обсудил с губернатором Алексеем Дюминым реализацию стратегических инициатив и исполнение «майских» указов президента страны.

Глава региона сообщил, что в Тульской области введена новая мера для улучшения демографической ситуации. Женщины, не достигшие на момент рождения первого ребенка 25 лет, ежемесячно получают выплату в размере 3 000 рублей на ребенка от 1,5 до 3 лет с учетом нуждаемости. А размер единовременного пособия беременным женщинам, вставшим на учет в медицинских организациях в ранние сроки беременности, с 1 января 2017 года увеличен до 11 520,6 рублей.

Александр Беглов отметил успехи Тульской области в создании системы социальной поддержки семей, взявших на воспитание детей-сирот.

По программе развития здравоохранения сейчас ведется строительство двух корпусов Тульской детской областной клинической больницы, готовится документация для начала строительства нового корпуса регионального перинатального центра. Реализуется пилотный проект «Бережливая поликлиника».

Алексей Дюмин и Александр Беглов также обсудили мероприятия в рамках Года экологии — в частности, демеркуризацию ртутьсодержащих отходов в Киреевском районе.

Отдельным пунктом беседы стала сфера образования. Губернатор отметил, что в течение 9 месяцев 2017 года ремонт выполнен в 101 здании образовательных организаций региона. Создано 227 дополнительных мест в дошкольных учреждениях. Полностью ликвидирована очередь в детские сады для детей в возрасте от 3 до 7 лет.

Заработная плата в Тульской области по итогам 1-го полугодия 2017 года реальная выросла на 3,3% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Средний показатель по стране — 2,8%. Наш регион занимает 3-е место в ЦФО.

Губернатор сообщил Александру Беглову, что в регионе организована работа сети многофункциональных центров (МФЦ). Всего за 9 месяцев 2017 года МФЦ оказали гражданам около 1,5 млн государственных и муниципальных услуг.

Глава региона также рассказал полпреду, что в этом году в Тульской области в рамках приоритетного проекта «Безопасные и качественные дороги» отремонтировано 210 км дорог. А в рамках приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды» в программу благоустройства включены 206 дворовых территорий, 31 общественное пространство и 2 места массового отдыха.

В завершении встречи Александр Беглов отметил, что поручения и инициативы Президента страны реализуются в Тульской области на высоком уровне.