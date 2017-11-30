новости
новости
Регистрация
Александр Беглов и Алексей Дюмин обсудили реализацию стратегических инициатив Президента РФ в Тульской области
Фото пресс-службы правительства Тульской области

Александр Беглов и Алексей Дюмин обсудили реализацию стратегических инициатив Президента РФ в Тульской области

Полпред президента отметил успехи региона в поддержке семей, взявших на воспитание детей-сирот.

30 ноября в ходе рабочей поездки в Тульскую область полномочный представитель президента РФ в ЦФО Александр Беглов обсудил с губернатором Алексеем Дюминым реализацию стратегических инициатив и исполнение «майских» указов президента страны.

Глава региона сообщил, что в Тульской области введена новая мера для улучшения демографической ситуации. Женщины, не достигшие на момент рождения первого ребенка 25 лет, ежемесячно получают выплату в размере 3 000 рублей на ребенка от 1,5 до 3 лет с учетом нуждаемости. А размер единовременного пособия беременным женщинам, вставшим на учет в медицинских организациях в ранние сроки беременности, с 1 января 2017 года увеличен до 11 520,6 рублей.

Александр Беглов отметил успехи Тульской области в создании системы социальной поддержки семей, взявших на воспитание детей-сирот.

По программе развития здравоохранения сейчас ведется строительство двух корпусов Тульской детской областной клинической больницы, готовится документация для начала строительства нового корпуса регионального перинатального центра. Реализуется пилотный проект «Бережливая поликлиника».

Алексей Дюмин и Александр Беглов также обсудили мероприятия в рамках Года экологии — в частности, демеркуризацию ртутьсодержащих отходов в Киреевском районе.

Отдельным пунктом беседы стала сфера образования. Губернатор отметил, что в течение 9 месяцев 2017 года ремонт выполнен в 101 здании образовательных организаций региона. Создано 227 дополнительных мест в дошкольных учреждениях. Полностью ликвидирована очередь в детские сады для детей в возрасте от 3 до 7 лет.

Заработная плата в Тульской области по итогам 1-го полугодия 2017 года реальная выросла на 3,3% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Средний показатель по стране — 2,8%. Наш регион занимает 3-е место в ЦФО.

Губернатор сообщил Александру Беглову, что в регионе организована работа сети многофункциональных центров (МФЦ). Всего за 9 месяцев 2017 года МФЦ оказали гражданам около 1,5 млн государственных и муниципальных услуг.

Глава региона также рассказал полпреду, что в этом году в Тульской области в рамках приоритетного проекта «Безопасные и качественные дороги» отремонтировано 210 км дорог. А в рамках приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды» в программу благоустройства включены 206 дворовых территорий, 31 общественное пространство и 2 места массового отдыха.

В завершении встречи Александр Беглов отметил, что поручения и инициативы Президента страны реализуются в Тульской области на высоком уровне.

Автор: Юлия Гришина, сегодня, в 17:52 0
Другие статьи по темам
Событие
Майские указыстратегические инициативы президентарабочий визит
Люди
Александр БегловАлексей Дюмин
Место
Тула

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

В Тульской области сотрудники МЧС будут спасать людей с помощью «Ковчега»
В Тульской области сотрудники МЧС будут спасать людей с помощью «Ковчега»
В Туле на ул. Оружейной в подвале дома нашли труп
В Туле на ул. Оружейной в подвале дома нашли труп
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2017 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.