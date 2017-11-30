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Сотрудники тульского УГИБДД устроили для детей танцевальный флэшмоб
Фото: отделение пропаганды БДД УГИБДД УМВД России по Тульской области

Сотрудники тульского УГИБДД устроили для детей танцевальный флэшмоб

В рамках мероприятия полицейские напомнили юным пешеходам о необходимости использования светоотражающих элементов.

В рамках «Всероссийской акции по безопасности дорожного движения» сотрудники тульского УГИБДД проводят профилактические мероприятия по популяризации использования светоотражающих элементов. В одном из образовательных учреждений Новомосковска состоялся тематический флэшмоб. Цель мероприятия – обратить внимание юных пешеходов и общественности на правила поведения на дорогах в темное время суток и использования светоотражающих элементов.

Прикрепив к одежде подаренные сотрудниками ГИБДД светоотражающие значки и наклейки, дети исполнили танец в свете автомобильных фар. Это стало наглядной демонстрацией пользы светоотражающих элементов в темное время суток – на ночной дороге такой пешеход заметен за несколько десятков метров. В конце мероприятия полицейские продемонстрировали ребятам оснащение патрульного автомобиля ДПС и пригласили всех желающих сделать памятные фотографии.

Отделение пропаганды БДД УГИБДД УМВД России по Тульской области напоминает о необходимости использования светоотражающих элементов: при переходе дороги и движении по обочинам в темное время суток пешеходам рекомендуется, а вне населенных пунктов пешеходы обязаны иметь при себе предметы со светоотражающими элементами и обеспечивать видимость этих предметов водителями транспортных средств. За нарушение этого пункта ПДД предусмотрен штраф на сумму 500 рублей.

Автор: Леонид Почекин, сегодня, в 18:32 +3
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