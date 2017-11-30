новости
новости
Регистрация
В тульском лицее открылся технопарк
Фото пресс-службы администрации Тулы

В тульском лицее открылся технопарк

Помощь в его создании оказало ОАО «Конструкторское бюро приборостроения».

30 ноября в Туле в лицее № 2 им. Бориса Слободскова открылся мини-технопарк. В честь открытия лицеисты устроили выставку робототехники, провели экскурсию в школьном музее истории информатики и показали биологическую лабораторию.

Это уже второй технопарк, который был открыт в этом году в образовательных организациях города Тулы. Первый появился в центре образования № 20. В рамках шефской помощи ОАО «Конструкторское бюро приборостроения» в крыле здания лицея, где размещаются лаборатории, был сделан ремонт.

В прошлом году было открыто два технопарка: в центре образования № 1 и центре образования № 7. В 2018 году также планируется открыть два технопарка.

Отметим, что лицей № 2 имени Бориса Анатольевича Слободскова, по данным Московского центра непрерывного математического образования при информационной поддержке «Социального навигатора» МИА «Россия сегодня», вошло в список 500 лучших школ России и признано общеобразовательной организацией, обеспечивающей высокий уровень подготовки выпускников по профильным направлениям: индустриально-технологическому, физико-математическому, физико-химическому, химико-биологическому, биолого-географическому, социально-экономическому.

Автор: Юлия Гришина, сегодня, в 19:05 +2
Другие статьи по темам
Событие
Открытие технопаркацентр образованияробототехника
Место
Тула

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

Тульские приставы присоединились к акции «Стоп ВИЧ/СПИД»
Тульские приставы присоединились к акции «Стоп ВИЧ/СПИД»
Сотрудники тульского УГИБДД устроили для детей танцевальный флэшмоб
Сотрудники тульского УГИБДД устроили для детей танцевальный флэшмоб
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2017 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.