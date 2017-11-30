В тульском лицее открылся технопарк

Фото пресс-службы администрации Тулы

30 ноября в Туле в лицее № 2 им. Бориса Слободскова открылся мини-технопарк. В честь открытия лицеисты устроили выставку робототехники, провели экскурсию в школьном музее истории информатики и показали биологическую лабораторию.

Это уже второй технопарк, который был открыт в этом году в образовательных организациях города Тулы. Первый появился в центре образования № 20. В рамках шефской помощи ОАО «Конструкторское бюро приборостроения» в крыле здания лицея, где размещаются лаборатории, был сделан ремонт.

В прошлом году было открыто два технопарка: в центре образования № 1 и центре образования № 7. В 2018 году также планируется открыть два технопарка.

Отметим, что лицей № 2 имени Бориса Анатольевича Слободскова, по данным Московского центра непрерывного математического образования при информационной поддержке «Социального навигатора» МИА «Россия сегодня», вошло в список 500 лучших школ России и признано общеобразовательной организацией, обеспечивающей высокий уровень подготовки выпускников по профильным направлениям: индустриально-технологическому, физико-математическому, физико-химическому, химико-биологическому, биолого-географическому, социально-экономическому.