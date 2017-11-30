Погода в Туле 1 декабря: снег с дождём, гололед и порывистый ветер

По данным Тульского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, в пятницу в регионе будет облачно, ночью ожидается небольшой снег.

Днем осадки, местами сильные (мокрый снег с дождем, по данным сайта Метеоинфо до 9 мм). Местами гололед. Налипание мокрого снега на провода.

На дорогах гололедица. Ветер юго-восточный 7-12 м/с, местами порывы до 20 метров в секунду. Температура воздуха ночью – от -4 до +1, днём – до плюс трёх градусов. Атмосферное давление ниже нормы – 745-750 мм рт. ст.