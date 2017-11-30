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В Тульской области стартует зимний этап операции «Оружие»

В Тульской области стартует зимний этап операции «Оружие»

С 1 по 25 декабря жители региона могут сдать в полицию оружие и боеприпасы, и получить денежную компенсацию.

По информации пресс-службы УМВД России по Тульской области, граждане, незаконно хранящие незарегистрированное оружие, боеприпасы, взрывчатые материалы, а также зарегистрированное гражданское оружие, представляющее опасность в эксплуатации, могут добровольно сдать их в органы внутренних дел, получив компенсацию.

Туляки, которые сдадут оружие добровольно, будут освобождены от уголовной ответственности. Размер вознаграждения зависит от вида оружия и боеприпасов:

  • пулемёт, огнемёт – до 5000 рублей,
  • автомат, пистолет-пулемёт, пистолет, винтовка – до 4000 рублей,
  • оружие нарезное (калибр 5,6 мм и менее) и гладкоствольное – до 3000 рублей,
  • газовое оружие – до 500 рублей,
  • самодельное оружие с нарезным стволом – до 1000 рублей,
  • взрывчатые вещества и взрывные устройства – до 5000 рублей за килограмм в тротиловом эквиваленте,
  • порох – до 400 рублей за килограмм,
  • артиллерийские снаряды, выстрелы к гранатомёту – до 1000 рублей,
  • граната – до 1500 рублей,
  • мина инженерная – до 2000 рублей,
  • патроны – до 5 рублей за штуку. 

Чтобы сдать незаконно хранящееся оружие и боеприпасы, нужно обратиться в отдел МВД по месту жительства.

Автор: Леонид Почекин, вчера, в 22:40 +2
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