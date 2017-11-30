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Как тулякам защитить себя от кибермошенничества

Как тулякам защитить себя от кибермошенничества

Простые, но эффективные советы дают специалисты тульского отделения Банка России.

С начала года работа более 600 сайтов из российской доменной зоны была остановлена. Их «обезвредили» из-за нечистоплотного поведения на финансовом рынке.

Все эти сайты были не заблокированы, а сняты с делегирования. Домен, заблокированный на территории России, может быть доступен в других странах или через специальный анонимайзер. Снятие с делегирования – более радикальна мера. В таком случае домен полностью удаляется и становится недоступным для всего интернета.

Киберпреступность – это хорошо организованный и очень прибыльный бизнес, поэтому нужно быть очень осмотрительным при выполнении финансовых операций онлайн и защищать персональные данные.

В интернете распространена схема с использованием сайта-двойника. Если вы планируете через интернет купить авиабилеты, перевести деньги с карты на карту, совершить покупку в онлайн-магазине, тщательно проверьте адресную строку. Поддельный сайт визуально может быть похож на настоящий, но доменное имя у него другое.

Не стоит реагировать на сообщения или телефонные звонки, в которых просят предоставить реквизиты карты или счета, PIN-коды, пароли или персональные данные.

Всегда используйте надежные и разные пароли для своих учетных записей. Если вы пользуетесь функцией автозаполнения логинов и паролей, автоматическим входом – проанализируйте, кто имеет доступ к вашему компьютеру или смартфону, помимо вас. Не храните логин и пароль в электронном сообщении, в виде заметки или файла. И не оставляйте без присмотра мобильные телефоны, привязанные к банковскому счету.

Автор: Леонид Почекин, сегодня, в 20:34 0
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