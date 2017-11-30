новости
новости
Регистрация
В новогодних мероприятиях примут участие более 80 тысяч юных туляков

В новогодних мероприятиях примут участие более 80 тысяч юных туляков

В образовательных учреждениях пройдут утренники, классные часы, новогодние огоньки, фестивали и спектакли.

В образовательных учреждениях Тулы в преддверии Нового года планируется провести 376 праздничных мероприятий – утренники, классные часы, новогодние огоньки, фестивали, новогодние спектакли. Об этом сообщает пресс-служба администрации города. Всего в празднике примут участие порядка 80 тысяч юных туляков.

В Туле состоится игровая праздничная программа «Щенячий патруль. Новогодняя служба», концертно-игровая программа «Стражи Нового года», святочный бал, городской конкурс творческих работ «Новогодняя феерия», новогодняя благотворительная выставка-ярмарка детских поделок и многое другое.

В рамках благотворительной акции «Скоро новый год» туляки соберут подарки для детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, в городских Центрах образования будет организован сбор детских книг и игрушек. Подготовлены театрализованные программы для детей-инвалидов «Праздник на дом».

С 11 по 22 декабря в Туле пройдёт конкурс на лучшее оформление фасадов образовательных учреждений. В нём будет две номинации: «Волшебные сказки, зимние сны» и «Новогодний серпантин».

Автор: Леонид Почекин, сегодня, в 20:53 +1
Другие статьи по темам
Событие
Новый годновогодние мероприятияобразовательные учрежденияадминистрация Тулы
Место
Тула

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

Как тулякам защитить себя от кибермошенничества
Как тулякам защитить себя от кибермошенничества
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2017 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.