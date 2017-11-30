В новогодних мероприятиях примут участие более 80 тысяч юных туляков

В образовательных учреждениях Тулы в преддверии Нового года планируется провести 376 праздничных мероприятий – утренники, классные часы, новогодние огоньки, фестивали, новогодние спектакли. Об этом сообщает пресс-служба администрации города. Всего в празднике примут участие порядка 80 тысяч юных туляков.

В Туле состоится игровая праздничная программа «Щенячий патруль. Новогодняя служба», концертно-игровая программа «Стражи Нового года», святочный бал, городской конкурс творческих работ «Новогодняя феерия», новогодняя благотворительная выставка-ярмарка детских поделок и многое другое.

В рамках благотворительной акции «Скоро новый год» туляки соберут подарки для детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, в городских Центрах образования будет организован сбор детских книг и игрушек. Подготовлены театрализованные программы для детей-инвалидов «Праздник на дом».

С 11 по 22 декабря в Туле пройдёт конкурс на лучшее оформление фасадов образовательных учреждений. В нём будет две номинации: «Волшебные сказки, зимние сны» и «Новогодний серпантин».