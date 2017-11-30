Двое туляков украли у пенсионерки Орден Красной Звезды

Мужчины попытались сбыть награду на чёрном рынке, но были задержаны.

Тульские полицейские установили факт незаконного приобретения государственных наград с целью их перепродажи. Как сообщили в пресс-службе областного УМВД, в сентябре двое злоумышленников обокрали дом 65-летней тулячки.

Полицейские в кратчайшие сроки полицейские установили и задержали воров – ранее судимого 46-летнего туляка и его 30-летнего подельника. В отделе полиции «Криволученский» было возбуждено уголовное дело по статье «Кража».

В ходе расследования выяснилось, что среди похищенного оказались орден Ленина, орден Красной Звезды и другие награды, доставшиеся потерпевшей по наследству. В отношении воров возбуждено и расследуется ещё одно уголовное дело – по статье 324 УК РФ «Приобретение или сбыт официальных документов и государственных наград». Подозреваемые заключены под стражу.