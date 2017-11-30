новости
новости
Регистрация
Двое туляков украли у пенсионерки Орден Красной Звезды

Двое туляков украли у пенсионерки Орден Красной Звезды

Мужчины попытались сбыть награду на чёрном рынке, но были задержаны.

Тульские полицейские установили факт незаконного приобретения государственных наград с целью их перепродажи. Как сообщили в пресс-службе областного УМВД, в сентябре двое злоумышленников обокрали дом 65-летней тулячки.

Полицейские в кратчайшие сроки полицейские установили и задержали воров – ранее судимого 46-летнего туляка и его 30-летнего подельника. В отделе полиции «Криволученский» было возбуждено уголовное дело по статье «Кража».

В ходе расследования выяснилось, что среди похищенного оказались орден Ленина, орден Красной Звезды и другие награды, доставшиеся потерпевшей по наследству. В отношении воров возбуждено и расследуется ещё одно уголовное дело – по статье 324 УК РФ «Приобретение или сбыт официальных документов и государственных наград». Подозреваемые заключены под стражу. 

Автор: Леонид Почекин, сегодня, в 19:55 0
Другие статьи по темам
Событие
уголовное делокражакража государственных наградполицияУМВД России по Тульской области
Место
Тула

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

Как тулякам защитить себя от кибермошенничества
Как тулякам защитить себя от кибермошенничества
В Туле на Зеленстрое канализация сливается в пруды
В Туле на Зеленстрое канализация сливается в пруды
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2017 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.