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Чиновники ответят на вопросы жителей Тульской области

Чиновники ответят на вопросы жителей Тульской области

Публикуем расписание прямых линий на декабрь.

Чиновники ответят на вопросы жителей Тульской области. В декабре в региональном правительстве пройдут прямые линии с населением:

  • 7 декабря — Ярослав Юрьевич Раков, министр по информатизации, связи и вопросам открытого управления Тульской области,
  • 14 декабря — Игорь Александрович Бедринец, председатель комитета Тульской области по мобилизационной подготовке и связям с правоохранительными органами,
  • 18 декабря — Андрей Александрович Третьяков, министр здравоохранения Тульской области.

Свои вопросы можно задать по телефону 8 (4872) 31-26-20 с 10.00 до 12.00.

Автор: Кристина Вернигорина, сегодня, в 09:17 0
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