Чиновники ответят на вопросы жителей Тульской области. В декабре в региональном правительстве пройдут прямые линии с населением:

7 декабря — Ярослав Юрьевич Раков, министр по информатизации, связи и вопросам открытого управления Тульской области,

— Ярослав Юрьевич Раков, министр по информатизации, связи и вопросам открытого управления Тульской области, 14 декабря — Игорь Александрович Бедринец, председатель комитета Тульской области по мобилизационной подготовке и связям с правоохранительными органами,

— Игорь Александрович Бедринец, председатель комитета Тульской области по мобилизационной подготовке и связям с правоохранительными органами, 18 декабря — Андрей Александрович Третьяков, министр здравоохранения Тульской области.