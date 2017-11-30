Чиновники ответят на вопросы жителей Тульской области
Публикуем расписание прямых линий на декабрь.
Чиновники ответят на вопросы жителей Тульской области. В декабре в региональном правительстве пройдут прямые линии с населением:
- 7 декабря — Ярослав Юрьевич Раков, министр по информатизации, связи и вопросам открытого управления Тульской области,
- 14 декабря — Игорь Александрович Бедринец, председатель комитета Тульской области по мобилизационной подготовке и связям с правоохранительными органами,
- 18 декабря — Андрей Александрович Третьяков, министр здравоохранения Тульской области.
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