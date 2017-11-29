Погода в Туле 30 ноября: снег, гололедица и похолодание

Синоптики обещают сильный ветер и давление ниже нормы.

Согласно информации, поступившей от Тульского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, в четверг в регионе будет облачно.

Местами небольшой снег (по данным сайта Метеоинфо – до 1 мм). На дорогах местами гололедица. Ветер юго-восточный, сильный – до 11 метров в секунду.

Ночью довольно холодно – до минус десяти градусов, днём – от -6 до -1. Атмосферное давление пониженное – 745-750 мм рт. ст.