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Погода в Туле 30 ноября: снег, гололедица и похолодание

Погода в Туле 30 ноября: снег, гололедица и похолодание

Синоптики обещают сильный ветер и давление ниже нормы.

Согласно информации, поступившей от Тульского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, в четверг в регионе будет облачно.

Местами небольшой снег (по данным сайта Метеоинфо – до 1 мм). На дорогах местами гололедица. Ветер юго-восточный, сильный – до 11 метров в секунду.

Ночью довольно холодно – до минус десяти градусов, днём – от -6 до -1. Атмосферное давление пониженное – 745-750 мм рт. ст.

Автор: Леонид Почекин, сегодня, в 08:00 +5
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