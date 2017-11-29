Под Тулой на трассе «Волга» сбила водителя грузовика

Сегодня, 29 ноября, в 12.10 на 168 км М-2 «Крым» (недалеко от деревни Севрюково) произошло ДТП: 56-летний водитель «Волги» сбил пешехода. 50-летний мужчина переходил дорогу в неположенном месте. Об этом сообщили в УГИБДД по Тульской области.

По словам очевидцев, пострадавший мужчина — водитель КамАЗа, который припарковал свое транспортное средство и отправился на заправку. «Волга» сбила мужчину в тот момент, когда он возвращался к грузовику. Пострадавшего госпитализировали.