Юные туляки могут позвонить Деду Морозу. В российских городах уже заработала ежегодная телефонная служба.

Дедушка выслушает и запомнит все желания. А еще он попросит рассказать стишок!

Позвонить Деду Морозу можно по телефону +7 (4872)75-10-49.

Автоответчик говорит текст с паузами, давая возможность ребенку ответить. Звонок бесплатный с городского номера. Если звонить с мобильного, тарифицируется по обычному тарифу вашего оператора для городских звонков.