Владимир Груздев обсудит идею создания спортивного арбитража БРИКС на юридическом форуме в Москве

Идея создания спортивного арбитража стран БРИКС (Бразилия, Россия, Индия, Китай, ЮАР) будет обсуждаться на IV юридическом форуме БРИКС, который пройдет в Москве с 30 ноября по 1 декабря. Об этом сообщил в интервью ТАСС председатель правления Ассоциации юристов России (АЮР) Владимир Груздев.

АЮР выступает организатором предстоящей конференции. Форум является открытой постоянной платформой для сотрудничества и обмена опытом и идеями между юристами стран БРИКС, содействия так называемой юридической дипломатии, сближения профессиональных сообществ, обмена юридической теорией и практикой.

– Проблемы спортивного права станут темой на одной из секций Юридического форума БРИКС. Будет обсуждаться в том числе идея создания спортивного арбитража БРИКС, — рассказал Владимир Груздев.

Он констатировал, что в России специалистов по спортивному праву «можно пересчитать по пальцам одной руки».

– Некоторые из них являются членами АЮР, у нас даже есть комиссия по спортивному праву, которая работает достаточно эффективно, — отметил глава правления ассоциации.

– Но тут нюансы. Для того чтобы представлять интересы какого-либо спортсмена, должно быть либо его волеизъявление, либо решение государства или соответствующего органа, либо нашего Олимпийского комитета, — пояснил Груздев, заверив, что представители АЮР будут «активно участвовать в защите интересов российских атлетов за рубежом».

Ранее комиссия Международного олимпийского комитета под руководством Дениса Освальда приняла решение аннулировать результаты 19 российских спортсменов на Олимпиаде в Сочи. Сборная России в общей сложности лишилась четырех золотых, шести серебряных и одной бронзовой награды и потеряла первое место в неофициальном общекомандном зачете Игр.