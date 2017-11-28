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В Туле пройдет пикет против травли бездомных животных

В Туле пройдет пикет против травли бездомных животных

Пикет назначен на воскресенье, 3 декабря.

Пикет против травли бездомных животных, намеченный на 3 декабря в Туле, согласован с администрацией. Местом проведения акции выбрана площадь у главпочтама.

Пикет продлится с 13.00 до 15.00. Заявляется участие порядка ста человек.

«Все хотят, чтобы на улицах не было бездомных животных. Правительство нашей области изменило правила программы отлова, стерилизации, вакцинации и выпуска безнадзорных животных, запретив возвращать их обратно в среду обитания. 
 
Это значит в том числе, что в нашем городе будут полчища крыс, самых страшных разносчиков огромного числа инфекций, т.к. всех кошек уберут с улиц», – заявляют организаторы пикета. 
 
По их мнению, нововведение не уменьшит количество безнадзорных животных на улицах, поскольку не предусмотрено никаких способов борьбы с недобросовестными хозяевами, которые не стерилизуют своего питомца, позволяют ему плодиться и просто выбрасывают щенков/котят на улицу.
 
Ранее на портале Myslo подробно разъяснялось о нововведениях, связанных с принятием поправок в правила отлова бездомных животных. Какие поправки внесены в закон? Подробнее читайте здесь.
Автор: Юлия Александрова, сегодня, в 17:36 +5
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