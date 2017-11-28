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В поселке Новогуровский открылся новый спортивный клуб
Фото Дмитрия Дзюбина

В поселке Новогуровский открылся новый спортивный клуб

Здесь борьбой, танцами и гимнастикой занимаются 60 детей.

28 ноября губернатор Тульский области осмотрел новый спортивный клуб в рабочем поселке Новогуровский. Он был построен в рекордные сроки. В марте 2017 года местные жители пожаловались главе региона, что в поселке негде заниматься спортом. И уже в середине ноября в стенах нового спортклуба начали заниматься борьбой, танцами и гимнастикой около 60 детей.

Алексей Дюмин поблагодарил руководителей компании «Петербургская гарантия» за строительство объекта в короткие сроки и без потери качества. Новому спортивному клубу губернатор подарил тренажер «гребля».

Алексей Дюмин отметил, что развитие спорта, особенно детского, — одна из приоритетных задач для Тульской области.

- Теперь задача, чтобы спортивный клуб стабильно работал. Чтобы здесь было необходимое оборудование, опытные тренеры, и чтобы дети могли физически и профессионально развиваться, добиваться успехов, — сказал Алексей Дюмин.

 

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В послеке Новогуровский открылся спортивный клуб, Фото: 1
В послеке Новогуровский открылся спортивный клуб, Фото: 2
В послеке Новогуровский открылся спортивный клуб, Фото: 3
В послеке Новогуровский открылся спортивный клуб, Фото: 4
В послеке Новогуровский открылся спортивный клуб, Фото: 5
В послеке Новогуровский открылся спортивный клуб, Фото: 6
В послеке Новогуровский открылся спортивный клуб, Фото: 7
В послеке Новогуровский открылся спортивный клуб, Фото: 8
В послеке Новогуровский открылся спортивный клуб, Фото: 9
В послеке Новогуровский открылся спортивный клуб, Фото: 10
В послеке Новогуровский открылся спортивный клуб, Фото: 11
В послеке Новогуровский открылся спортивный клуб, Фото: 12
В послеке Новогуровский открылся спортивный клуб, Фото: 13
В послеке Новогуровский открылся спортивный клуб, Фото: 14
В послеке Новогуровский открылся спортивный клуб, Фото: 15
В послеке Новогуровский открылся спортивный клуб, Фото: 16
В послеке Новогуровский открылся спортивный клуб, Фото: 17
В послеке Новогуровский открылся спортивный клуб, Фото: 18
В послеке Новогуровский открылся спортивный клуб, Фото: 19
В послеке Новогуровский открылся спортивный клуб, Фото: 20
В послеке Новогуровский открылся спортивный клуб, Фото: 21
В послеке Новогуровский открылся спортивный клуб, Фото: 22
В послеке Новогуровский открылся спортивный клуб, Фото: 23
В послеке Новогуровский открылся спортивный клуб, Фото: 24
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Автор: Юлия Гришина, сегодня, в 17:39 +2
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Место
Поселок НовогуровскийТульская область

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