В поселке Новогуровский открылся новый спортивный клуб

Фото Дмитрия Дзюбина

28 ноября губернатор Тульский области осмотрел новый спортивный клуб в рабочем поселке Новогуровский. Он был построен в рекордные сроки. В марте 2017 года местные жители пожаловались главе региона, что в поселке негде заниматься спортом. И уже в середине ноября в стенах нового спортклуба начали заниматься борьбой, танцами и гимнастикой около 60 детей.

Алексей Дюмин поблагодарил руководителей компании «Петербургская гарантия» за строительство объекта в короткие сроки и без потери качества. Новому спортивному клубу губернатор подарил тренажер «гребля».

Алексей Дюмин отметил, что развитие спорта, особенно детского, — одна из приоритетных задач для Тульской области.

- Теперь задача, чтобы спортивный клуб стабильно работал. Чтобы здесь было необходимое оборудование, опытные тренеры, и чтобы дети могли физически и профессионально развиваться, добиваться успехов, — сказал Алексей Дюмин.