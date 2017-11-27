В Туле во время рейда судебные приставы описали автомобиль должника

Фото Дмитрия Дзюбина.

Для некоторых туляков понедельник выдался довольно тяжелым днем — в оружейной столице прошел совместный рейд судебных приставов и сотрудников ГИБДД под названием «Должник». Мероприятие проходило на улице Короленко.

Как определяют должника на дороге? На расстоянии 150-200 метров от места локации экипажа ДПС устанавливают оборудование «Дорожный пристав», который сканирует номера машин, выявляет совпадения в базе данных должников и отправляет информацию на планшет сотрудникам.

Неплательщика останавливают сотрудники ГИБДД и «передают» приставам. Далее водитель отправляется в мобильный офис, в котором работники проверяют информацию о должнике.

Всего за 40 минут рейда было остановлено четыре неплательщика. Среди них были должники по штрафу ГИБДД, по налогам и в рамках уголовного дела.

Кстати, если должник и дальше будет уклоняться от выплаты уголовного штрафа, то пристав передаст информацию в суд – и тогда неплательщику могут изменить наказание на реальное.

У водителя этого «Мицубиси» выявили задолженность по налогам.

Судебный пристав на месте описал автомобиль.

Машина оставлена на ответственное хранение должнику. Если мужчина каким-то образом скроет автомобиль от пристава (например продаст), то будет привлечен к уголовной ответственности по ст. 312 УК РФ. Правда , ездить на авто водитель может и дальше.

Начальник отдела — старший судебный пристав Советского района г. Тулы Дмитрий Скоркин:

Дмитрий Скоркин – Рейдовые мероприятия проводятся в среднем раз в квартал. Эта мера действенная, так как люди осознают, что задолженность в любом случае нужно погашать. Некоторые оплачивают долг во время рейда либо приходят на следующий день. Если задолженность свыше трех тысяч рублей, то судебный пристав вправе произвести опись и арест имущества, имеющегося у неплательщика на данный момент. Описанное имущество можно изъять на месте.

как узнать свой долг

Проверить себя на наличие задолженностей можно с помощью сервиса «Банк данных исполнительных производств», который работает на официальном сайте УФСПП. Кроме того, можно скачать себе на мобильный телефон приложение «ФССП», которое действует на всех платформах.