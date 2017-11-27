новости
новости
Регистрация
В Туле во время рейда судебные приставы описали автомобиль должника
Фото Дмитрия Дзюбина.

В Туле во время рейда судебные приставы описали автомобиль должника

У мужчины – задолженность по налогам.

Для некоторых туляков понедельник выдался довольно тяжелым днем — в оружейной столице прошел совместный рейд судебных приставов и сотрудников ГИБДД под названием «Должник». Мероприятие проходило на улице Короленко.

Как определяют должника на дороге? На расстоянии 150-200 метров от места локации экипажа ДПС устанавливают оборудование «Дорожный пристав», который сканирует номера машин, выявляет совпадения в базе данных должников и отправляет информацию на планшет сотрудникам.

Неплательщика останавливают сотрудники ГИБДД и «передают» приставам. Далее водитель отправляется в мобильный офис, в котором работники проверяют информацию о должнике.

Всего за 40 минут рейда было остановлено четыре неплательщика. Среди них были должники по штрафу ГИБДД, по налогам и в рамках уголовного дела.

Кстати, если должник и дальше будет уклоняться от выплаты уголовного штрафа, то пристав передаст информацию в суд – и тогда неплательщику могут изменить наказание на реальное.

У водителя этого «Мицубиси» выявили задолженность по налогам.

Судебный пристав на месте описал автомобиль.

Машина оставлена на ответственное хранение должнику. Если мужчина каким-то образом скроет автомобиль от пристава (например продаст), то будет привлечен к уголовной ответственности по ст. 312 УК РФ. Правда, ездить на авто водитель может и дальше.

Начальник отдела — старший судебный пристав Советского района г. Тулы Дмитрий Скоркин:

Дмитрий Скоркин

– Рейдовые мероприятия проводятся в среднем раз в квартал. Эта мера действенная, так как люди осознают, что задолженность в любом случае нужно погашать. Некоторые оплачивают долг во время рейда либо приходят на следующий день.

Если задолженность свыше трех тысяч рублей, то судебный пристав вправе произвести опись и арест имущества, имеющегося у неплательщика на данный момент. Описанное имущество можно изъять на месте.

как узнать свой долг

Проверить себя на наличие задолженностей можно с помощью сервиса «Банк данных исполнительных производств», который работает на официальном сайте УФСПП. Кроме того, можно скачать себе на мобильный телефон приложение «ФССП», которое действует на всех платформах.

сегодня, в 18:30 −1
Другие статьи по темам
Место
Тула
Прочее
судебные приставысотрудники ГИБДДдолжник

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

На Венёвском шоссе в Туле у фуры отказали тормоза
На Венёвском шоссе в Туле у фуры отказали тормоза
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2017 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.