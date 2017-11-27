Туляки успешно выступили на первенстве Орловской области по тайскому боксу

Фото предоставлено участниками соревнований

Воспитанники профильной областной федерации и спортшколы «Восток» стали первыми в командном зачёте.

В Орлё состоялся областной Чемпионат и первенство по тайскому боксу «Золотая перчатка». На соревнования приехали более 120 участников из Курской, Воронежской, Московской, Тульской и Калужской областей.

Спортсмены Тульской областной федерации тайского бокса и спортивной школы «Восток» Магомед Багомедов, Яна Железнова, Эйят Мамедов, Костелев Халиков, Артём Магомед, Алина Гиясова, Кирилл Морозов, Николай Сычев, Ростислав Шумаков, Даниил Мевлюдов, Фарид Рзаев, Артём Дьячков, Вахид Суюнов и Вусал Марданов стали победителями в своих категориях.

Туляк Даниил Мевлюдов получил специальный приз за лучшую технику соревнований, а Юрий Щукин был удостоен награды за волю к победе. В общекомандном зачете команда ДЮСШ «Восток» заняла безоговорочное первое место.