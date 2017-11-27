На Венёвском шоссе в Туле у фуры отказали тормоза

Фото очевидца

Как сообщили в редакцию MySLO очевидцы, на Венёвском шоссе, на выезде из Тулы у фуры с подмосковными номерами отказали тормоза.

По предварительной информации, у грузовика сорвало воздушные шланги. К счастью, водитель успел сбросить скорость и сохранить контроль над машиной.

Всё произошло под железнодорожным мостом – на участке дороги собралась довольно серьёзная пробка. Пострадавших в этом происшествии нет, для эвакуации неисправного грузовика был вызван автовоз.