Погода в Туле 28 ноября: до -6 градусов, облачно, небольшой снег

Синоптики прогнозируют умеренный ветер и давление ниже нормы.

По информации Тульского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, во вторник в регионе будет облачно.

Местами небольшой снег (по данным специализированного оперативного ресурса ИУС «Погода, гидрология в реальном времени» до 1 мм).

Ветер южный, юго-восточный 5-10 метров в секунду. Температура воздуха ночью – от -8 до -3 градусов, днём – до минус шести градусов. Атмосферное давление пониженное – 750-755 мм рт. ст.