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В Богородицке прошел турнир по дзюдо памяти майора ФСБ Владислава Шрамко
Фото: пресс-служба УФСБ России по Тульской области

В Богородицке прошел турнир по дзюдо памяти майора ФСБ Владислава Шрамко

В соревнованиях приняли участие более 250 юношей и девушек из семи регионов России.

В Богородицке состоялся традиционный турнир по дзюдо, посвященный памяти сотрудника ФСБ России майора Владислава Шрамко. 7 апреля 2003 года он погиб при исполнении служебного долга в Чеченской Республике, был посмертно награжден Орденом Мужества.

В соревнованиях приняли участие более 250 учащихся из Тульской, Московской, Калужской, Ленинградской, Липецкой, Орловской и Рязанской областей.

В девяти весовых категориях среди юношей и девушек было разыграно 18 комплектов наград. В конце соревнований призерам были вручены медали, кубки, грамоты и ценные подарки.

 

Автор: Леонид Почекин, сегодня, в 22:33 0
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