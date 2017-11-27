Тулякам нужно оплатить имущественные налоги не позднее 1 декабря

Об этом напоминает Управление Федеральной налоговой службы по Тульской области.

В 2017 году налогоплательщики — физические лица должны уплатить имущественные налоги (налог на имущество физических лиц, земельный и транспортный налоги) на основании сводного налогового уведомления в срок не позднее 1 декабря.

Сводное налоговое уведомление содержит информацию о начисленных суммах имущественных налогов в отношении всех объектов налогообложения независимо от их расположенности на территории Российской Федерации.

Если уведомление и квитанции на уплату имущественных налогов физических лиц по каким-либо причинам не получены, нужно обратиться в налоговую инспекцию по месту жительства или месту нахождения имущества или воспользоваться «Личным кабинетом налогоплательщика для физических лиц».

Информацию о ставках имущественных налогов и налоговых льготах, установленных в конкретном муниципальном образовании Тульской области, можно узнать на официальном сайте ФНС России (nalog.ru), воспользовавшись интернет-сервисом ФНС России «Справочная информация о ставках и льготах по имущественным налогам».

На сайте также реализована возможность рассчитать предполагаемую к уплате сумму земельного налога и налога на имущество физических лиц с помощью онлайн-калькулятора «Калькулятор земельного налога и налога на имущество физических лиц, исчисляемых исходя из кадастровой стоимости», а также проверить сумму начисленного в этом году транспортного налога с можно с помощью сервиса «Калькулятор транспортного налога ФЛ».

Сервисы ФНС России «Личный кабинет налогоплательщика для физических лиц» и «Заплати налоги» позволяют налогоплательщикам сформировать платежные документы и осуществить оплату налогов в режиме онлайн.

Проконсультироваться по вопросам порядка уплаты имущественных налогов можно в любой налоговой инспекции или по бесплатному телефону Единого контакт — центра ФНС России: 8−800−222−2222.

График работы инспекций позволяет выбрать удобное для посещения время. По вторникам и четвергам инспекции работают до 20.00, вторую и четвертую субботы месяца — с 10.00 до 15.00.

В рамках информационной кампании по уплате имущественных налогов на территории Тульской области для удобства налогоплательщиков проводятся выездные мероприятия в формате «Мобильных офисов». «Мобильные налоговые офисы» работают в отделениях Многофункциональных центров, на территориях крупных торговых центров, на предприятиях Тулы и Тульской области. Инспекторы помогают гражданам — собственникам имущества проверить свои обязательства по налогу на имущество, земельному и транспортному налогам, получить уведомления и квитанции на уплату налогов. Налогоплательщики знакомятся с возможностями online — сервиса «Личный кабинет налогоплательщика для физических лиц» и заполняют заявление на получение доступа к сервису. При наличии задолженности перед бюджетом за прошлые годы граждане получают платежные документы в случае ее наличия.

УФНС России по Тульской области обращает особое внимание на то, что просрочка налоговых платежей влечет начисление пени, арест имущества, счетов в банке, наложение запрета на выезд за границу.

Управление так же напоминает, что имущественные налоги физических лиц — это региональные и местные налоги, и они полностью идут в областной бюджет и бюджеты муниципальных образований. Поэтому своевременная уплата имущественных налогов — вклад в развитие нашего региона!