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Вопрос о Туле вошел в Большой географический диктант

Вопрос о Туле вошел в Большой географический диктант

Туляки присоединились ко Всероссийской образовательной акции.

В ноябре жители России и ряда зарубежных стран писали этнографический и экономический диктанты, а завершил тройку образовательных акций Большой географический диктант. 26 ноября его писали во всех субъектах РФ, а также в 26 странах, среди которых Азербайджан, Сербия, Эстония, Мальта и Украина.

В Туле все желающие поучаствовать в образовательной акции собрались на площадках Центра патриотической подготовки на ул. Пузакова, 78, патриотического центра «Юнга» им. Руднева на ул. Сойфера, 35 и в двух аудиториях 5-го корпуса ТулГУ.

Одной из самых многочисленных по числу желающих пройти испытание стала площадка ТулГУ.

Елена Бельская, руководитель площадки Всероссийской образовательной акции «Большой географический диктант», доцент кафедры «Финансы и менеджмент» ТулГУ:

Елена Бельская

– В этом году ТулГУ впервые стал опорной площадкой для проведения Большого географического диктанта. Очень приятно, что год от года количество интересующихся историей и географией своей страны становится всё больше. Сегодня в двух аудиториях вуза собралось около 300 человек.

Процедура регистрации проста: каждому желающему принять участие в акции выдавались анкета и бланк для заметок. По регистрационному номеру, указанному в анкете, участник акции сможет узнать свой результат.

Географический диктант представлял из себя скорее тест: за 45 минут участникам предстояло ответить на 30 вопросов.

Вопреки сложившемуся представлению о разного рода тестированиях в аудитории не было никакого формализма — задания и вопросы можно было обсудить с соседями по парте. По общему мнению участников, вопросы были не очень сложными. А одной из приятных неожиданностей стал вопрос о Туле.

Никита Шевелев

– В Географическом диктанте я принимаю участие в первый раз. Все очень интересно и оказалось гораздо легче, чем я предполагал. Готовясь к диктанту, я просмотрел демонстрационный материал, почитал литературу, прошел тесты прошлых лет. Очень неожиданно было обнаружить в вопросах гимн Тулы. Это приятно! Ведь наш город вошел в перечень вопросов, на которые отвечают сегодня практически по всему миру. В следующем году обязательно поучаствую во всех трех диктантах!

Юлия Ярковская

– В школе я, как и все, учила географию и вот решила проверить свои знания. На этой акции я впервые, это было очень познавательно. За 45 минут я успела почерпнуть много полезных сведений. Вопросы временами попадались сложные, некоторые мы обсуждали с друзьями, даже спорили. Но мне всё очень понравилось. В следующий раз обязательно приду на диктант!

Алина Иванова

– Это очень интересный проект! В одном из заданий нужно было определить тундру на снимке из космоса. Мы долго дискутировали с друзьями, но всё же сошлись во мнении. Надеюсь, что мы правы. Теперь очень хочу попробовать свои силы в этнографическом и экономическом диктантах.

Сертификаты о прохождении испытания будут готовы уже 29 ноября. А результаты Географического диктанта будут доступны на сайте после 25 декабря.

Автор: Юлия Гришина, сегодня, в 17:50 +3
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