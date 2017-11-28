Тульский спасатель занял второе место на всероссийском конкурсе

В рамках IX Всероссийского фестиваля «Созвездие мужества» на базе Подольского учебного центра Федеральной противопожарной службы завершился конкурс на звание «Лучший начальник караула».

В нём приняли участие 10 спасателей, которые стали лучшими в своих регионах. Центральный регион на конкурсе представлял старший лейтенант внутренней службы Николай Миронов – начальник караула ефремовской пожарно-спасательной части № 29.

Условия выполнения заданий максимально приближены к реальным, а одним из основных критериев оценки упражнений была скорость. В теоретической части проверялись технические, тактические, медицинские знания. Вторая часть включала в себя подтягивание на перекладине, челночный бег и километровый марш-бросок.

Кроме того, спасатели демонстрировали практические навыки по пожарно-строевой подготовке – подъем по штурмовой лестнице в окно четвертого этажа, преодоление стометровки с препятствием, вязка двойной спасательной петли.

По итогам всех этапов соревнования среди представителей пожарно-спасательной службы России в номинации «Лучший начальник караула» Николай Миронов занял второе место.