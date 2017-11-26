Как тульская прокуратура защищает права матерей

Проводя проверки, прокуроры добиваются восстановления нарушенных прав женщин, имеющих детей.

Например, в ходе рассмотрения обращения работниц одного из детских садов Богородицкого района, находящихся в отпуске по уходу за ребенком до полутора лет, было установлено, что работодателем не соблюдались сроки выплаты пособий по уходу за ребенком – сумма задолженности превысила 47 тысяч рублей. По требованию Богородицкого межрайонного прокурора матерям были выплачены все причитающиеся денежные средства.

На основании решения суда, вынесенного по заявлению Киреевского межрайонного прокурора, «Киреевский завод легких металлоконструкций» выплатил сотруднице пособие по беременности и родам в сумме 111137 рублей. По иску прокурора города Донского матери ребенка-инвалида был бесплатно предоставлен в собственность земельный участок.

По результатам проверки обращения прокуратура Привокзального района Тулы, внесла представление в отдел судебных приставов, которые наложили арест на счёт, на который поступали ежемесячные пособия по уходу за ребёнком. Деньги были возвращены матери.

Узловской межрайонный прокурор обратился в суд с заявлением об установлении факта совместного проживания матери и ребенка. Заявление прокурора удовлетворено, суд обязал ГУ ТО «Управление социальной защиты населения Тульской области» произвести все полагающиеся по закону выплаты. Аналогичный случай произошёл в Ефремове.

Работа прокуратуры области в данном направлении продолжается.