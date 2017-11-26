В Алексине проходит финал Чемпионата России по регби на колясках
В соревнованиях принимают участие представители шести регионов нашей страны.
Представители шести регионов принимают участие в финальном этапе чемпионата России по регби на колясках, который проходит в Алексине на Республиканской учебно-тренировочной базе «Ока».
Там соревнуются сборные Москвы, Московской области, Санкт-Петербурга, Кемеровской области, Крыма и Дагестана. Сначала команды сыграют по круговой системе, а потом четыре сильнейшие выйдут в полуфинал. Соревнования завершатся 28 ноября.
Регби на колясках – это игра между двумя командами по четыре игрока в каждой. В 1996 году этот вид спорта дебютировал на Паралимпийских играх в Атланте.
Цель каждой команды – набор игроками очков путем касания или пересечения линии ворот соперника мячом. Возможны следующие действия с мячом: передача, бросок, удар, крученый удар, дриблинг или передвижение с ним в любом направлении. Команда, набравшая большее количество очков к окончанию игры, признается победительницей.