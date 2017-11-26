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Волейболистки «Тулицы» одержали первую победу над «Олимпом»
Фото Андрея Лыженкова

Волейболистки «Тулицы» одержали первую победу над «Олимпом»

Вторая встреча пройдёт 26 ноября, в 17 часов. Вход свободный – приходите поддержать наших спортсменок!

В рамках первой игры шестого тура 25 ноября волейбольная команда «Тулица» провела домашний матч против команды «Олимп» из Новосибирской области.

В первом сете травму получила доигровщик «Тулицы» Ольга Вязовик и была заменена на Валерию Шатунову, которая буквально на днях пополнила ряды команды. На протяжении всего первого сета хозяйки площадки имели игровое преимущество и завершили партию в свою пользу – 25:17.

Вторая партия тоже удалась тулячкам – к перерыву преимущество в счете достигло восьми очков, а итоговый счёт сета – 25:16. В третьей части матча «Олимп» начал активно отыгрываться, но «Тулица» сумела завершить партию со счётом 25:23 и одержать безоговорочную победу.

У гостей из Новосибирска будет возможность отыграться – вторая встреча состоится в воскресенье, в 17.00 в манеже стадиона «Арсенал». Приходите поддержать наших девчонок!

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Матч "Тулица" - "Олимп", Фото: 33
Матч "Тулица" - "Олимп", Фото: 34
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Автор: Леонид Почекин, сегодня, в 14:25 +3
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