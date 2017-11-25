В Туле приняли работы по благоустройству двора на улице Максимовского

Фото администрации Тулы.

В состав приемочной комиссии вошли сотрудники главного управления по Зареченскому территориальному округу, управления по благоустройству, представители МУ «Городская служба единого заказчика», подрядной организации жители многоквартирных домов, члены партии «Единая Россия».

Работы проводились по муниципальной программе «Формирование современной городской среды», которая реализуется в рамках приоритетного проекта «Комфортная городская среда».

Так, подрядной организацией были выполнены работы по обустройству прогулочных пешеходных дорожек и установке малых архитектурных форм на дворовой территории домов № 1-3 по улице Максимовского. В частности были отремонтированы лестничные марши, установлены песочница, спортивное и детское игровое оборудование, лавочки и ограждения. По завершении работ был высажен кустарник и деревья. Жители многоквартирных домов приняли активное участие в контроле за ходом исполнения работ.

Отметим, что все работы были выполнены специалистами подрядной организации в строгом соответствии с дизайн-проектом, который был согласован старшими по домам. На завершающем этапе работ жителями были высказаны пожелания провести дополнительные работы на данном объекте. В частности, установить дополнительный лестничный марш и провести асфальтирование нескольких площадок (настольный теннис и др.). Данные работы будут выполнены в строительный сезон следующего года в рамках муниципальной программы по благоустройству. По результатам встречи был составлен акты приемки выполненных работ, подписанные жителями и членами комиссии. Данный вопрос находится на контроле у Губернатора Тульской области Алексея Дюмина.