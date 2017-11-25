Поможем тулячке Татьяне Кравченко победить лейкоз!

Напомним, у Татьяны диагностировали рак крови в 2015 году. Она прошла курс лечения, добилась ремиссии, но болезнь вернулась.

На протяжении года ремиссия сохранялась. В августе 2017 года, когда прошло уже больше года после пересадки, болезнь вернулась. Таню срочно госпитализировали в Москву, провели курс химиотерапии. По плану было проведено переливание части донорских лимфоцитов. Это не помогло: организм не отреагировал на химию, к которой уже привык.

Врачи в Москве развели руками: это был единственный вариант лечения, который применяется в таких случаях в центре.

Теперь последний шанс на выздоровление — лечение за границей. После обращений в несколько клиник Германии и Израиля в одной Израильской клинике Татьяне предложили другой вариант лечения.

Семья и близкие Тани пытаются собрать деньги собственными силами. Но сумма большая, а времени мало: счет идет на дни. Пока им удалось оплатить только первый взнос, чтобы начать лечение, однако этого недостаточно. Чтобы пройти весь план лечения, потребуется гораздо большая сумма.

Теперь сбором средств на лечение Татьяны занимается фонд «География добра».

Требуется собрать 15 660 000 рублей, собрано 115000. Вы тоже можете помочь Тане выздороветь!

Для этого просто отправьте SMS со словом Душа 100 на номер 7522, где 100 - это любая сумма.

Перечисленные вами средства попадают на расчётный счёт Благотворительного фонда «География Добра». Как только пожертвование поступает на расчетный счет, на странице заявки меняется количество собранных средств - оно растёт. На сайте отражается онлайн динамика сбора средств. Достигая необходимой суммы, сбор объявляется закрытым.