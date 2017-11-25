Тульские школьники и юнармейцы отправились в поход

Они пройдут по историческим местам Малиновой засеки.

В Туле на Косой Горе прошла военно-историческая акция для школьников и юнармейцев, приуроченная к годовщине героической обороны Москвы и Тулы и Дню неизвестного солдата.

Поход по историческим местам Малиновой засеки с возложением цветов к памятнику партизану С.А. Козыреву ежегодно проводят Тульское региональное отделение Российского военно-исторического общества и активисты Молодёжного военно-исторического объединения «Муравский шлях».

- Очень здорово, когда ребята хотят пойти в поход, интересуются историей», — сказала заместитель председателя правительства – министр молодёжной политики Тульской области Юлия Вепринцева.

В этом году участникам похода продемонстрировали обмундирование, снаряжение и вооружение героических защитников города. Школьники многое узнали об обороне Тулы, смогли познакомиться с природой и историей Тульских засек, металлургического и оружейного производства, своими глазами увидеть остатки исторической узкоколейной железной дороги начала ХХ века, места добычи железной руды, оборонительные сооружения, карстовые «провальные озёра».

Возле станции Рвы для участников похода состоялась реконструкция боев партизанского отряда Н.Г. Есипова, а также регулярных подразделений советских войск по освобождению близлежащих населённых пунктов от немецко-фашистских захватчиков. У памятника партизану С.А. Козыреву, погибшему в районе станции Рвы в ноябре 1941 года, участники акции почтили память павших защитников Отечества.