В поселке Куркино Тульской области загорелся автомобиль

В 18:05 на пульт диспетчера «Единой службы спасения-112» поступило сообщение о возгорании автомобиля «Рено Логан», расположенного по адресу: р.п. Куркино, ул. Привокзальная.

Пожарные, прибыв на место происшествия, ликвидировали горение за три минуты. В автомобиле частично выгорел моторный отсек, оплавилось лакокрасочное покрытие. Пострадавших нет.

Причина пожара устанавливается.