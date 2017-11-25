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В поселке Куркино Тульской области загорелся автомобиль

В поселке Куркино Тульской области загорелся автомобиль

Происшествие случилось в районе 18.00.

В 18:05 на пульт диспетчера «Единой службы спасения-112» поступило сообщение о возгорании автомобиля «Рено Логан», расположенного по адресу: р.п. Куркино, ул. Привокзальная.

Пожарные, прибыв на место происшествия, ликвидировали горение за три минуты. В автомобиле частично выгорел моторный отсек, оплавилось лакокрасочное покрытие. Пострадавших нет. 

Причина пожара устанавливается.

сегодня, в 11:21 0
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Куркино

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