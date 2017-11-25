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Платная скоростная дорога Тула-Новомосковск: когда ждать?

Платная скоростная дорога Тула-Новомосковск: когда ждать?

Пилотные проекты в рамках программы "инфраструктурной ипотеки" могут быть утверждены в ходе ближайшего совещания у Дмитрия Медведева.

Напомним, эту программу как один из способов поддержать экономический рост, упирающийся в структурные ограничения, президент Владимир Путин анонсировал в ходе Петербургского международного экономического форума в июне. Тогда он поручил правительству проработать вопрос создания механизма "инфраструктурной ипотеки" для реализации крупных проектов с привлечением платежей пользователей и частных инвесторов, а в сентябре попросил ускорить работу над программой. Дмитрий Медведев заявлял, что механизм будет запущен к середине 2018 года.

В качестве одного из пилотных пилотных проектов в рамках программы предложено строительство платной скоростной дороги Тула - Новомосковск. Другие проекты - создание производственно-логистического комплекса Вооруженных сил на территории Архангельской области, строительство региональных автодорог в субъектах федерации, создание инфраструктуры в целях реализации программы "Цифровая экономика РФ", а также проекты в области строительства плодо- и овощехранилищ.

Ожидается, что в ходе совещания у Дмитрия Медведева, которое намечено на начало декабря, будет утвержден план мероприятий по реализации этой программы.

сегодня, в 14:20 −4
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