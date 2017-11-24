Фельдшерам из Ефремовского и Каменского районов передали новые «Нивы»

Фото: пресс-служба Правительства Тульской области

На территории Ефремовской районной больницы министр здравоохранения Тульской области Андрей Третьяков вручил ключи от автомобилей «ВАЗ-2131» фельдшерам ФАПов Ефремовского и Каменского районов. Об этом сообщает пресс-служба Правительства Тульской области.

Теперь медики смогут оперативно выезжать на вызовы пациентов, проживающих в отдаленных населенных пунктах. Первичная медико-санитарная помощь для жителей станет доступнее и эффективнее.

Одну из машин получила сотрудница ФАП «Зареченский» Ефремовского района Татьяна Поникарова. Она работает в деревне Заречье, которая находится в пяти километрах от районной больницы. На её участке проживает 1500 человек, около 300 из них – дети.

Также автомобиль получила Елена Кунилова из Каменского района. Ее фельдшерский пункт находится в селе Соклаково. До ближайшей больницы – 16 километров. Елена обслуживает более 300 человек, проживающих в девяти населенных пунктах.

В этом году в рамках региональной программы закуплено уже 15 отечественных внедорожников для медиков Щекинского, Узловского, Плавского, Дубенского, Веневского, Ефремовского, Алексинского, Белевского и Одоевского районов.