Фельдшерам из Ефремовского и Каменского районов передали новые «Нивы»
Ключи от внедорожников медикам вручил глава регионального Минздрава Андрей Третьяков.
На территории Ефремовской районной больницы министр здравоохранения Тульской области Андрей Третьяков вручил ключи от автомобилей «ВАЗ-2131» фельдшерам ФАПов Ефремовского и Каменского районов. Об этом сообщает пресс-служба Правительства Тульской области.
Теперь медики смогут оперативно выезжать на вызовы пациентов, проживающих в отдаленных населенных пунктах. Первичная медико-санитарная помощь для жителей станет доступнее и эффективнее.
Одну из машин получила сотрудница ФАП «Зареченский» Ефремовского района Татьяна Поникарова. Она работает в деревне Заречье, которая находится в пяти километрах от районной больницы. На её участке проживает 1500 человек, около 300 из них – дети.
Также автомобиль получила Елена Кунилова из Каменского района. Ее фельдшерский пункт находится в селе Соклаково. До ближайшей больницы – 16 километров. Елена обслуживает более 300 человек, проживающих в девяти населенных пунктах.
В этом году в рамках региональной программы закуплено уже 15 отечественных внедорожников для медиков Щекинского, Узловского, Плавского, Дубенского, Веневского, Ефремовского, Алексинского, Белевского и Одоевского районов.