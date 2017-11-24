Алексей Дюмин подарил киреевским школьникам мотоциклы и моноблоки

Фото пресс-службы правительства Тульской области.

Школа-интернат для детей-сирот и центр образования №2 города Киреевска получили технику от губернатора Тульской области Алексея Дюмина.

В школе-интернате имеется специальный класс по изучению устройства автомототехники, в котором учащиеся на тренажере обучаются навыкам вождения, чтобы в дальнейшем иметь возможность сдать экзамен с получением водительского удостоверения категории «А» и «В».



11 октября 2017 года Алексей Дюмин в ходе рабочего визита в Киреевский район посетил школу для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. В беседе с губернатором ребята сказали, что им необходимы мотоциклы для обучения вождению на транспортных средствах категории «А». Губернатор попросил Фонд «Перспектива» оказать помощь школе в приобретении техники.



23 ноября вручить подарок и поздравить ребят с приобретением трех мотоциклов в школу приехала директор Фонда развития Тульской области «Перспектива» Юлия Федосеева.

Дополнительно для обеспечения безопасности ребят приобретена мотоэкипировка — защитные костюмы и шлемы.

В ближайшее время школа-интернат заключит договор с автошколой на обучение ребят вождению мотоциклов квалифицированным специалистом.

В Центре образования №2 состоялось открытие класса информатики. По поручению губернатора для школы были приобретены 13 компьютеров (моноблоков) за счет средств Фонда «Перспектива».

На торжественном вручении компьютерной техники присутствовала министр образования Тульской области Оксана Осташко. Она пожелала ребятам успехов в учебе и побед на олимпиадах.