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В Туле состоится забег Дедов Морозов
Фото из архива Myslo.

В Туле состоится забег Дедов Морозов

Приглашаются все желающие!

В декабре в Туле состоятся два забега Дедов Морозов. 9 декабря в 12.00 мероприятие пройдет на площади у фонтана Центрального парка в рамках проекта «Зима по-тульски», разработанного по инициативе губернатора Тульской области Алексея Дюмина. Дети пробегут 300 метров, взрослые — 3 километра.

19 декабря 17.00 забег состоится на площади у драмтеатра на ул. Пушкинской.

- Мы будем бежать по перекрытому проспекту Ленина вниз к площади Ленина. Именно мы откроем новогоднюю елку Тулы забегом Дедов Морозов. С нас колпаки, от вас драйв, костюмы по желанию и, конечно, хорошее настроение, — отмечают организаторы — Первый тульский беговой клуб.

Забег Дедов Морозов ежегодно проводится в Москве на ВДНХ. А с 2016 года это яркое событие организовывается и в Туле.

Автор: Кристина Вернигорина, сегодня, в 09:55 +1
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