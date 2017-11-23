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В Туле прошли антитеррористические учения

В Туле прошли антитеррористические учения

Об этом сообщает пресс-служба УФСБ по Тульской области.

23 ноября в Туле под руководством регионального оперативного штаба проведено антитеррористическое учение с привлечением подразделений правоохранительных органов, силовых структур и органов исполнительной власти региона. 
 
– В ходе проведенного учения отработаны мероприятия по ситуационному реагированию сил и средств на угрозу и совершение террористического акта, а также проверена готовность к проведению контртеррористической операции, – сообщает пресс-служба УФСБ по Тульской области.
Автор: Кристина Вернигорина, сегодня, в 15:37 +1
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