В Туле прошли антитеррористические учения

Об этом сообщает пресс-служба УФСБ по Тульской области.

23 ноября в Туле под руководством регионального оперативного штаба проведено антитеррористическое учение с привлечением подразделений правоохранительных органов, силовых структур и органов исполнительной власти региона.

– В ходе проведенного учения отработаны мероприятия по ситуационному реагированию сил и средств на угрозу и совершение террористического акта, а также проверена готовность к проведению контртеррористической операции, – сообщает пресс-служба УФСБ по Тульской области.