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200 и 2000 рублей: когда туляки увидят новые банкноты?

200 и 2000 рублей: когда туляки увидят новые банкноты?

Обратите внимание, что новые купюры не являются памятными. Никакой надобности приобретать банкноты по цене выше номинала нет.

12 октября Банк России ввел в обращение новые банкноты номиналом 200 и 2000 рублей. Деньги запущены в оборот и уже принимаются как платежное средство. Первые банкноты получили Дальний Восток, Крым и Москва.

В декабре они придут во все регионы страны, в том числе в Тульскую область.

Поэтапный ввод связан, в том числе, с необходимостью перенастройки банкоматов и терминалов в торговых сетях, чтобы они «научились» их идентифицировать.

– Хочу обратить ваше внимание: новые купюры не являются памятными, их тираж не ограничен. Поэтому никакой надобности приобретать банкноты по цене выше номинала нет, — отмечает управляющий Отделением по Тульской области Г У Банка России по Центральному федеральному округу Дмитрий Новиков.

С подробной информацией о платежеспособности и защитных признаках денежных знаков Банка России, в том числе новых банкнот, вы можете ознакомиться на сайте www.cbr.ru в разделе «Банкноты и монеты».

Автор: Кристина Вернигорина, сегодня, в 16:22 +3
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