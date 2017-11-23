200 и 2000 рублей: когда туляки увидят новые банкноты?
Обратите внимание, что новые купюры не являются памятными. Никакой надобности приобретать банкноты по цене выше номинала нет.
12 октября Банк России ввел в обращение новые банкноты номиналом 200 и 2000 рублей. Деньги запущены в оборот и уже принимаются как платежное средство. Первые банкноты получили Дальний Восток, Крым и Москва.
В декабре они придут во все регионы страны, в том числе в Тульскую область.
Поэтапный ввод связан, в том числе, с необходимостью перенастройки банкоматов и терминалов в торговых сетях, чтобы они «научились» их идентифицировать.
– Хочу обратить ваше внимание: новые купюры не являются памятными, их тираж не ограничен. Поэтому никакой надобности приобретать банкноты по цене выше номинала нет, — отмечает управляющий Отделением по Тульской
С подробной информацией о платежеспособности и защитных признаках денежных знаков Банка России, в том числе новых банкнот, вы можете ознакомиться на сайте www.cbr.ru в разделе «Банкноты и монеты».